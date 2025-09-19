Madonna 7 yıl aradan sonra albüm çıkarıyor

Tüm zamanların en çok satan kadın sanatçısı Madonna, gelecek yıl yeni bir dans müziği albümü çıkaracağını söyledi.

67 yaşındaki şarkıcı, 1980'lerde "Like a Virgin" ve "Holiday" gibi hit şarkılarıyla tanınan Warner Records etiketiyle geri dönüyor.

2007 yılında Live Nation Records ile büyük bir sözleşme imzaladıktan sonra Warner'dan ayrıldı.

Yedi kez Grammy ödülü kazanan sanatçı, yaptığı açıklamada, "Yeniden bir araya geldiğimiz için mutluyum ve geleceğe, müzik yapmaya, beklenmedik şeyler yapmaya ve belki de ihtiyaç duyulan birkaç konuşmayı başlatmaya bakıyorum" dedi.

YEDİ YIL ARADAN SONRA İLK STÜDYO KAYDI OLACAK

Albümün prodüktörlüğünü, 2005 yılında birlikte "Confessions on a Dance Floor"u çıkardıkları DJ ve söz yazarı Stuart Price üstlenecek.

Warner Records'un eş başkanları Tom Corson ve Aaron Bay-Schuck, "Madonna'yı Warner Records'a geri döndürmekten onur duyuyoruz. Madonna sadece bir sanatçı değil; aynı zamanda bir şablon, kural bozucu ve en büyük kültürel devdir" dedi.

Madonna, birçok ödülün yanı sıra 2008 yılında Rock & Roll Hall of Fame'e dahil edildi. Dünya çapında 400 milyondan fazla albüm sattı.