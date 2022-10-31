Magnezyumun yararını keşfetmenin özü bu kitapta!

Kronik hastalıkların kök nedenlerin tedavisini ve besin desteklerinin önemini araştıran Dr. Elif Pahsa magnezyumun insan hayatı üzerindeki önemi ve etkilerini kaleme aldığı “Yaşamın Anahtar Minerali Magnezyum” kitabında vücudumuzun olmazsa olmazı, yaşam minerali magnezyumla tanışmaya davet ediyor. Hayykitap tarafından yayımlanan ve 10 Ekim 2022 tarihinde okuyucularıyla buluşan kitap; geniş bir yetişkin kitleye hitap ediyor.

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, magnezyum yaşamın başlangıcından bu yana insan metabolizmasının evrimleşme süreçlerinde kritik rol oynayan, vücutta 800’den fazla biyokimyasal reaksiyon için ihtiyaç duyulan, yüzlerce enzim sürecinde yer alan, tüm hücrelerin üretiminde ve çalışmasında etkili olan son derece önemli bir mineral olarak biliniyor. Yapılan araştırmalara göre günlük hayatta yaşadığınız pek çok fiziksel ve zihinsel sağlık sorununun altında magnezyum eksikliği yatıyor. Sebebini ise Dr. Elif Pahsa, “Yaşamın Anahtar Minerali Magnezyum” kitabında açıklıyor.

Vücuttaki magnezyumun yarısından fazlası kemik dokusunda bulunuyor. Geri kalanı ise sıvılar, kan ve kas dokusu dahil olmak üzere vücuda dağılıyor. Yani magnezyum vücudun her yerinde yer alıyor. “Yaşamın Anahtar Minerali Magnezyum” kitabında Dr. Elif Pahsa hakkında çok az şey bildiğimiz ve bu yüzden de yeterince önemsemediğimiz; vücudumuzun olmazsa olmazı, yaşam minerali magnezyum ile tanıştırıyor ve onu tanırken sağlıklı bir yaşam için bedenimizi dinlemeye ve semptomlarla bize ne anlatmaya çalıştığına dikkat çekiyor.

Vücuttaki magnezyumun yarısından fazlası kemik dokusunda bulunur. Geri kalanı ise sıvılar, kan ve kas dokusu dahil olmak üzere vücuda dağılır. Peki magnezyum neden her yerde? Her yerde çünkü;