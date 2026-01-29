Margot Robbie'nin 'Wuthering Heights' görünümleri
Wuthering Heights'ın Beverly Hills'teki tanıtım turu ve Hollywood prömiyeri gerçekleşti. Filmin başrol oyuncusu Robbie, Dilara Fındıkoğlu ve Schiaparelli tasarımı elbiseleriyle oldukça iddialı görünümlere imza attı. Kırmızı halıda Schiaparelli elbisesini arşivlik mücevherle tamamlayan oyuncu, son dönemin en çok konuşulan görünümlerinden birini sergiledi.
13 Şubat'ta vizyona girecek 'Wuthering Heights'ın tanıtım turu ve Hollywood prömiyeri gerçekleşti. Süreç boyunca tercih ettiği stiliyle çok konuşulan başrol oyuncusu Margot Robbie, her zamanki sade ama bir o kadar da çarpıcı stil görünümleriyle öne çıktı.
MARGOT ROBBIE'NİN DİLARA FINDIKOĞLU ELBİSESİ
Tanıtım turu kapsamında Beverly Hills'te bir araya gelen başrol oyuncularından Margot Robbie, Jacob Elordi ile objektif karşısına geçti. Bu özel çekim için Dilara Fındıkoğlu tasarımı bir elbise tercih eden Robbie, kırmızı derinin modern-gotik estetiğini romantik bir çizgide buluşturdu. Tasarım, dokusu ve rengiyle, filmin melankolik ve romantik temalarıyla kusursuz bir uyum sergiledi.
Fotoğraf: Instagram / @warnerbros
Bu gönderiyi Instagram'da gör
KIRMIZI HALIDA ELIZABETH TAYLOR MİRASI
Margot Robbie, "Wuthering Heights" filminin Hollywood prömiyerinde, sinema tarihinin en nadide parçalarından biri olan Elizabeth Taylor’a ait ikonik mücevherle görünümünü tamamladı.
Fotoğraf: Instagram / @warnerbros
Bu gönderiyi Instagram'da gör
CARTIER'İN 'TAJ MAHAL' KOLYESİ
Görünümün odak noktasında, Richard Burton’ın 1972 yılında Elizabeth Taylor’a 40. yaş günü hediyesi olarak sunduğu Cartier 'Taj Mahal' kolyesi yer alıyor. 17. yüzyıl Babür İmparatorluğu’nun estetik izlerini taşıyan bu kalp kesim elmas tasarım, sinema tarihinin en ikonik mücevherlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Fotoğraf: Instagram / @warnerbros