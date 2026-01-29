Margot Robbie'nin 'Wuthering Heights' görünümleri

MARGOT ROBBIE'NİN DİLARA FINDIKOĞLU ELBİSESİ



Tanıtım turu kapsamında Beverly Hills'te bir araya gelen başrol oyuncularından Margot Robbie, Jacob Elordi ile objektif karşısına geçti. Bu özel çekim için Dilara Fındıkoğlu tasarımı bir elbise tercih eden Robbie, kırmızı derinin modern-gotik estetiğini romantik bir çizgide buluşturdu. Tasarım, dokusu ve rengiyle, filmin melankolik ve romantik temalarıyla kusursuz bir uyum sergiledi.

Fotoğraf: Instagram / @warnerbros