"Killing Them Softly", "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford" gibi filmlerle tanınan Andrew Dominik'in Marilyn Monroe biyografisi "Blonde"dan ilk fragman yayınlandı. Peki Marilyn Monroe filmi Blonde ne zaman çıkacak? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ilk resmi fragman...

Marilyn Monroe filmi Blonde ne zaman çıkacak?

"Blonde", 23 Eylül'de Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Marilyn Monroe filmi Blonde'nin konusu nedir?

Senaryosu da Andrew Dominik tarafından kaleme alınan film, Joyce Carol Oates'ın yazdığı çok satan tarihi romandan uyarlandı. Marilyn Monroe'nun hayatını kurgusal bir bakış ile ele alan film Monroe'nun hem özel hem de kariyer hayatına odaklanıyor.

Filmin geleneksel biyografik filmlerinden farklı olacağını söyleyen Ana de Armas, ““Filmimiz doğrusal veya geleneksel değil; duyusal ve duygusal bir deneyim olması amaçlanıyor. Film, onun duyguları ve deneyimleriyle birlikte ilerliyor. Onun bedeninin ve zihninin içinde olduğumuz anlar var ve bu, izleyiciye aynı anda Norma ve Marilyn olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleme fırsatı verecek,” dedi.

Blonde filmi kadrosunda kimler var?

Armas’a ek olarak Adrien Brody, Arthur Miller olduğu düşünülen ‘Senarist’ karakterini; Bobby Cannavale, Joe DiMaggio olduğu düşünülen ‘Eski Sporcu’ karakterini; Jullianne Nicholson ise Monroe’nun annesini canlandırıyor. Ana, Brody'ye Monroe'nun ilk kocası olarak ilk bakışımızı gösteren filmden görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.

Blonde filmi resmi fragman