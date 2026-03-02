Marteniçka hangi bileğe takılır? Evde marteniçka yapımı
Baharın gelişini müjdeleyen, kırmızı ve beyazın en samimi hikayesi olan Marteniçka, Balkan kültüründen kalbimize konuk olan binlerce yıllık bir gelenek. İnanışa göre Marteniçkalar; leylek görünceye kadar bilekte taşınıyor. Peki, Marteniçka hangi bileğe takılır? Evde Marteniçka nasıl yapılır? İşte detaylar...
Her yıl 1 Mart’ta başlayan Marteniçka; doğanın uyanışını, sağlığı ve bolluğu temsil eder. Kırmızı ve beyaz iplerle örülen bu özel bileklikler, hem bir dilek kapısı hem de baharın en renkli aksesuarıdır.
Marteniçka Hangi Bileğe Takılır?
Marteniçka takmanın kesin bir kuralı olmasa da, geleneğin ruhuna uygun bazı alışkanlıklar mevcuttur:
Sol Bilek Tercihi: Yaygın olarak Marteniçka sol bileğe takılır. Bunun nedeni sol tarafın kalbe daha yakın olması ve tutulan dileklerin kalpten geldiğine inanılmasıdır.
Ne Zaman Çıkarılır?
Marteniçka, baharın müjdecisi olan bir leyleği veya kırlangıcı havada görene kadar çıkarılmaz. Gördüğünüz anda ise çiçek açmış bir ağaç dalına bağlanarak dilek tutulur.
Evde Marteniçka Nasıl Yapılır?
Kendi enerjinizi katarak yapacağınız bir Marteniçka, hazır alınanlardan çok daha değerlidir. İşte TikTok'ta öne çıkan Marteniçka yapım videoları...