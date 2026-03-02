Marteniçka hangi bileğe takılır? Evde marteniçka yapımı

Marteniçka Hangi Bileğe Takılır?

Marteniçka takmanın kesin bir kuralı olmasa da, geleneğin ruhuna uygun bazı alışkanlıklar mevcuttur:

Sol Bilek Tercihi: Yaygın olarak Marteniçka sol bileğe takılır. Bunun nedeni sol tarafın kalbe daha yakın olması ve tutulan dileklerin kalpten geldiğine inanılmasıdır.



Ne Zaman Çıkarılır?

Marteniçka, baharın müjdecisi olan bir leyleği veya kırlangıcı havada görene kadar çıkarılmaz. Gördüğünüz anda ise çiçek açmış bir ağaç dalına bağlanarak dilek tutulur.