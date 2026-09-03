MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, potaya kimler gitti?

MasterChef 3. ve 4. eleme adayı 2 Eylül akşamı belli oldu. TV8 ekranlarında haftanın her günü sevenleriyle buluşan MasterChef'in dün akşamki son bölümünde yarışmacılar takım oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacıların mücadele verdiği 2. dokunulmazlık oyununda kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda yeniden mutfağa girdi.

Peki, gecenin sonunda, MasterChef potaya kim gitti, kim kazandı? MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kimler oldu? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda eleme oylaması gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Armağan oldu. Armağan eleme potasına Şükran'ı gönderdi. Heyecan dolu gecenin sonunda daha sonra da eleme oylaması yapıldı. Oylamada ismi en çok çıkan yarışmacı Emre oldu.

Önceki bölümde iki eleme adayı belli olmuştu. Bu isimler Muha mmed ve Koray olarak belirlenmişti. Böylece bu haftanın eleme adayları Muhammed, Koray, Şükran ve Emre oldu.