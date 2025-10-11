MasterChef 2025'te ilk kaşık atıldı, finalde elenen isim kim oldu?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren yarışmacılar, mutfakta büyük bir yaratıcılık sınavı verdi. Gecenin sonunda ise bir yarışmacının tabağı çok beğenildi ve şefler 2025'in ilk kaşığını attı....
MasterChef Türkiye'de bu hafta kurulan Mavi ve Kırmızı takım kıyasıya mücadele etti. Başarısız olan 7 İsim eleme potasına girdi. Sezer, Çağlar, Sümeyye, Aslı, Barış, Ayten, İhsan bu akşam potadan çıkma mücadelesi verdi.
Eleme potasının yaratıcılık oyunundaki ürün alıç oldu. Alıç ile en iyi tabağı yapan Sezer oldu. Sezer'in tabağı aynı zamanda şefler tarafından 2025 sezonunun ilk kaşığına layık görüldü.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de bu hafta yarışmaya veda eden isim İhsan oldu.