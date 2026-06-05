MasterChef 2026 ne zaman başlayacak? MasterChef 2026 jüri üyeleri kim olacak?

Ekranların en çok izlenen lezzet mücadelelerinden biri olan MasterChef Türkiye, yeni sezon hazırlıklarında sona yaklaştı.

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmak gün sayan MasterChef 2026’nın ilk tanıtım fragmanı resmi olarak yayınlanırken, yarışmanın sıkı takipçileri de yeni döneme dair ipuçlarını şimdiden mercek altına aldı. Her sezon olduğu gibi bu yıl da gastronomi dünyasında iddialı yarışmacıların şeflerin karşısında ter dökeceği tahmin ediliyor.

Fragmanın görücüye çıkmasının ardından sosyal medyada binlerce etkileşim ve yorum yapılırken, izleyiciler yeni sezonun ilk bölüm yayın tarihine ilişkin araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, MasterChef 2026 ne zaman başlayacak? MasterChef 2026 jüri üyeleri kimler olacak?

MASTERCHEF YENİ SEZON FRAGMANI

MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef Türkiye’nin önceki yıllardaki yayın dönemleri incelendiğinde, yarışmanın genellikle yaz aylarının başlangıcında ekranlara geldiği görülüyor. MasterChef 2026’nın da Haziran ayının son haftalarında veya Temmuz ayının ilk günlerinde izleyiciyle buluşacağı tahmin ediliyor.

MASTERCHEF 2026 JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

TV8 ve Acun Medya cephesinden birkaç ay önce dikkat çeken açıklamalar gelmişti. Acun Ilıcalı, yaptığı değerlendirmede ilerleyen dönemlerde MasterChef Türkiye’de dört jüri üyesiyle devam edilebileceğinin sinyalini vermişti. Bu açıklama sonrası izleyiciler arasında yeni bir şefin programa katılabileceği yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Yapım ekibinden dördüncü jüri üyesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle MasterChef 2026’da yeni bir şefin yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Gözler şimdi hem yayınlanacak yeni tanıtımlarda hem de Acun Medya’dan gelecek resmi açıklamalarda olacak.