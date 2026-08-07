MasterChef 6 Ağustos ana kadroya kim girdi?

MasterChef ana kadroya kim girdi? sorusu kadro mücadelesinin on sekizinci gününde yanıt buldu. TV8 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan MasterChef'te yeni sezon heyecanı perşembe akşamı da devam etti. On yedi ana kadro yarışmacısının belli olmasının ardından, dün gece de şefler kadronun on sekizinci ismini bulmak için yarışmacılardan yemekler istedi. Zorlu turlarda şefler yarışmacılardan sebzeli gyoza ve erik ile yaratıcı tabak yapmalarını istedi.

Kıran kırana geçen mücadele sonrası MasterChef'te ana kadroya giren 18. isim netleşti. Peki, 6 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren 18. isim kim oldu, kim kazandı? İşte, MasterChef Türkiye 2026 önlüğü kazanan isim.

MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN ON SEKİZİNCİ İSİM KİM?

MasterChef Türkiye'nin final turu ilk etabında yarışmacılar ilk turda erik ile yaratıcı tabak hazırlamak için önlük giydi.

Şefler bu etapta yarışmacılara tam 45 dakika oldu. Süre sonunda, 6 yarışmacı üst tura çıkarak final etabına geçti.

Gecenin ikinci etabında ise şefler yarışmacılardan sebzeli gyoza yapmalarını istedi. Bu etapta da verilen süre sonrası finale iki isim kaldı. Şeflerin yaptığı değerlendirme ile önlüğü Şükran oldu.