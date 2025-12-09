MasterChef All Star Altın Kupa'da kim eleme adayı oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef All Star'da Altın Kupa heyecanı devam ediyor... 8 Aralık akşamı ekranlara gelen haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takımlar, şeflerin istediği yemeği hazırlamak kıyasıya mücadele etti. Mutfaktaki bu zorlu sınavın ardından, dokunulmazlığı kazanan kim oldu ve eleme adayı kim seçildi? İşte detaylar...
Tv8 ekranlarında sevenleriyle buluşmaya devam eden MasterChef'in dün geceki son bölümünde, eski yarışmacılar uzun bir aranın ardından ikinci kez önlğük giydi. Zorlu bir tatlı mücadelesine sahne olan gecede kazanan taraf ve kaybeden takımın çıkardığı eleme adayı belli oldu.
Şefler MasterChef All Star Altın Kupa'nın ilk dokunulmazlık oyununda, kırmızı ve mavi takımdan yarışmacılarından croqembouche hazırlamalarını istedi. Düello şeklinde oynana zorlu yemek için şeflerin verdikleri süre ise tam 1 saat 20 dakika olarak belirlendi.
Süre sonunda değerlendirme yapan şeflerin oy birliğine göre takım oyununda dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununu oynamak için siyah önlüklerini giyerek bir kez daha sınav verdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise şefler yarışmacılardan lahana ve limon ile yaratıcı yemekler hazırlamalarını istedi.