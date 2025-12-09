MasterChef All Star Altın Kupa'da kim eleme adayı oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

Tv8 ekranlarında sevenleriyle buluşmaya devam eden MasterChef'in dün geceki son bölümünde, eski yarışmacılar uzun bir aranın ardından ikinci kez önlğük giydi. Zorlu bir tatlı mücadelesine sahne olan gecede kazanan taraf ve kaybeden takımın çıkardığı eleme adayı belli oldu.