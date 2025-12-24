MasterChef All Star'da ikinci altın önlüğü kim aldı?

MasterChef Türkiye’nin 2025 sezonunda "Altın Kupa" heyecanı her geçen gün dozunu artırıyor. Yarışmanın en prestijli ödüllerinden biri olan ve final haftasına doğrudan katılım hakkı sağlayan altın önlükler için mutfakta adeta bir lezzet savaşı yaşanıyor.