MasterChef All Star'da ikinci altın önlüğü kim aldı?
MasterChef Türkiye All Star yeni sezon hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar 8 günde 8 altın önlük giyecek. Diğer kalan 8 yarışmacı ise hayallerine veda edecek. Peki MasterChef All Star 23 Aralık 2025 ikinci altın önlüğün sahibi kim oldu?
MasterChef Türkiye’nin 2025 sezonunda "Altın Kupa" heyecanı her geçen gün dozunu artırıyor. Yarışmanın en prestijli ödüllerinden biri olan ve final haftasına doğrudan katılım hakkı sağlayan altın önlükler için mutfakta adeta bir lezzet savaşı yaşanıyor.
MasterChef Türkiye'de bu akşam oynanan ikinci altın önlük oyununda kıyasıya bir mücadele yaşandı.
Önceki bölümde Sergen ilk altın önlüğün sahibi olmuştu.
ALTIN ÖNLÜĞÜ GİYEN İKİNCİ İSİM BELLİ OLDU
Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin değerlendirmesi sonucunda gecenin en başarılı tabağının sahibi Hasan altın önlüğü giyen ikinci isim oldu.