MasterChef Altın Kupa ne kadar sürecek? Dünkü kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye All Star’da heyecan doruktaydı...7 Aralık 2025 Pazar gecesi, stüdyonun en tanıdık ve yıldız isimleri kaptan olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Nefes kesen kaptanlık oyununun ardından, haftanın kaptanlık koltuğunu kazanan isim nihayet belli oldu. Seyircinin merakla beklediği MasterChef All Star yarışmacıları kimler ve 7 Aralık kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte tüm detaylar...
MasterChef All Star Altın Kupa heyecanı dün gece resmen başladı. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşmaya devam eden MasterChef'in dün geceki son bölümünde, eski yarışmacılar uzun bir aranın ardından mavi takım kaptanlık oyunu için önlük giydi.
Verilen süre ile oyunun başlamasının ardından eski ve yeni yarışmacılar en iyi biff wellington'u çıkarmak için hünerlerini gösterdi. Süre sonunda şeflerin değerlendirmeleri ile mavi takım kaptanı olan isim 2025 yarışmacısı Çağatay oldu. Çağatay kırmızı takım kaptanlığına ise Sergen'i seçti.
MAVİ TAKIM:
Çağatay (Kaptan)
Hakan
Eda
Semih
Barış
Kerem
Beyza
Alican
Erim
KIRMIZI TAKIM:
Sergen (Kaptan)
Hasan
Ayaz
Barbaros
Kıvanç
Tolga
Dilara
Batuhan
Eren