MasterChef Altın Kupa'da büyük ödül açıklandı

İlgiyle izlenen yarışmada geçen hafta iki isim birden elenerek kupa ve şampiyonluk hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Heyecanın bir an olsun azalmadığı yarışmaya veda eden isimler Barış ve Semih oldu. Barış ve Semih'in yarışmasının elenmesinin ardından MasterChef Türkiye 2025 şampiyonu Sezer Dirican ve eski yarışmacılardan Özkan, programa sürpriz bir şekilde dahil oldu.



