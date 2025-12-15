MasterChef Altın Kupa'da büyük ödül açıklandı
Eski yarışmacıların nefes kesen rekabetiyle devam eden MasterChef Türkiye 2025, bu yıl 'MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa' konseptiyle ekranlara döndü. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı bu özel sezonda, şampiyonu bekleyen ödül de belli oldu.
Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye, 'MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa' olarak ekran mücadesine devam ediyor. Eski yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği yarışmanın ödülü de belli oldu.
İlgiyle izlenen yarışmada geçen hafta iki isim birden elenerek kupa ve şampiyonluk hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Heyecanın bir an olsun azalmadığı yarışmaya veda eden isimler Barış ve Semih oldu. Barış ve Semih'in yarışmasının elenmesinin ardından MasterChef Türkiye 2025 şampiyonu Sezer Dirican ve eski yarışmacılardan Özkan, programa sürpriz bir şekilde dahil oldu.
İLK KAŞIĞIN SAHİBİ OLDU
MasterChef Altın Kupa'da ilk kaşığı programın iddialı isimlerinden Sergen kazanmıştı.
BÜYÜK ÖDÜL AÇIKLANDI
Yarışmayı yakından izleyenlerin merak ettiği ödül resmen belli oldu. Şef Danilo Zanna, yarışmanın birincisine verilecek ödülü ilk kez açıkladı.