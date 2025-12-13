MasterChef Altın Kupa'da şeflerden yarışmanın ilk kaşığı geldi
16 eski yarışmacının mücadelesiyle start alan MasterChef Türkiye Altın Kupa heyecanı dorukta başladı. Sezonun açılış etabında, jüri üyeleri şefler ilk kaşıklarını attı.
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da; dün akşam herkesin beklediği an geldi. Şefler, bir yarışmacıya kaşık attı.
16 eski yarışmacının geri döndüğü MasterChef Altın Kupa'nın ilk haftasında kaptanlar Sergen ve Çağatay oldu. Mavi takım ve kırmızı takım arasındaki mücadele devam ederken yarışmada güzel bir gelişme yaşandı.
Mehmet Şef kaşık atmadan önce, "Altın kupa hızlı başladı. Daha önce de söyledim eğer yemeğe bizim diyecek bir şeyiniz yoksa ve 3 jüri de bunu kabul ederse biz kaşığı atarız" dedi.
Mehmet Şef, MasterChef Altın Kupa'nın ilk kaşığını attı. Bu akşamki etapta Kerem'le mücadele eden Sergen, MasterChef Altın Kupa'nın ilk kaşığını aldı.