MasterChef Altın Kupa'da eleme adayı kim oldu? İkinci kaşığı kim aldı?

MasterChef All Star yarışmacıları, yeni haftanın ilk takım oyununda mücadele ettiler.

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Altın Kupa formatı 2. hafta takım oyununda kıyasıya rekabet etti.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Altın Kupa'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununda kırmızı takım ve mavi takım, ilk etapta yarışmacılardan kebap çeşitleri hazırlamaları istendi. Düello şeklinde oynanan oyunda, eşleşmeler, takım kaptanları tarafından belirlendi.

Verilen sürenin sonunda değerlendirme yapan şeflerin oy birliğine göre takım oyununda dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı.

EN BEĞENİLEN 5 TABAK

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım oynadı. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılara armut ve rokfor verildi ve 30 dakika süre tanındı. Süre sonunda yarışmacılar tabaklarını hazırladı ve şeflerin değerlendirmesine sundu. Etap sonunda en beğenilen 5 tabak Kıvanç, Beyza, Çağatay, Alican ve Hakan'ın oldu.