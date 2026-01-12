MasterChef Altın Kupa'da son Altın Ceket kimin oldu?

İkinci turda yarışmacılardan "Saray Mutfağı"ndan esinlenen bir yaratıcılık tabağı istendi. Şef tabağı çıkarmak üzere kolları sıvayan Çağatay, Dilara, Kerem, Barbaros ve Ayaz elinden geleni yaptı. Birbirinden güzel tabaklar çıkaran beş ismin kıyasıya mücadelesinin ardından MasterChef Altın Kupa'da sonunucu altın ceketi alan isim belli oldu.