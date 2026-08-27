MasterChef Cansu Şöhret kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda yarışan Cansu Şöhret, mutfak alanındaki yeteneği ve daha önce yer aldığı televizyon programlarıyla tanınan bir yarışmacı.

1990 yılında dünyaya gelen Şöhret, uzun yıllardır yemek yapmaya ilgi duyuyor. Mutfak alanındaki deneyimini farklı televizyon programlarında sergileyen Cansu Şöhret, MasterChef Türkiye 2026’da da ana kadroya girebilmek için mücadele etti.

CANSU ŞÖHRET KAÇ YAŞINDA?

1990 doğumlu olan Cansu Şöhret, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşında. Uzun süredir mutfakla ilgilenen Şöhret, televizyon yarışmalarında edindiği deneyimi MasterChef mutfağına taşıdı.

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GELİNİM MUTFAKTA İLE TANINDI

Cansu Şöhret, televizyon ekranlarındaki tanınırlığını Gelinim Mutfakta yarışmasıyla artırdı. Programda hazırladığı yemeklerle dikkat çeken Şöhret, yarışma sürecinde 30 bilezik ve 12 çeyrek altın kazandı.

Mutfaktaki performansının yanı sıra mücadeleci yapısı ve ekran enerjisiyle de öne çıkan Cansu Şöhret, programın dikkat çeken yarışmacıları arasında yer aldı.

YARIŞMA SIRASINDA SAĞLIK SORUNU YAŞADI

Cansu Şöhret, Gelinim Mutfakta programının 27. bölümünde hamile olduğu dönemde bir sağlık sorunu yaşadı. Kısa süreli rahatsızlığı nedeniyle programda endişeli anlar yaşandı.

Tedavisinin ardından yarışmaya devam eden Şöhret, daha sonra programdan ayrıldı.

KAYINVALİDESİYLE YENİDEN EKRANA ÇIKTI

Cansu Şöhret, kayınvalidesi Sevgül Kıroğlu ile birlikte Gelinim Mutfakta programına ikinci kez katıldı. Yeniden yarışmaya dahil olan Şöhret, mutfak deneyimini geliştirmeye devam etti.

Şöhret, daha sonra edindiği bu deneyimi MasterChef Türkiye 2026’ya taşıdı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 PERFORMANSI

MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde başarılı bir performans sergileyen Cansu Şöhret, düello turunda hazırladığı mücver tabağıyla şeflerin karşısına çıktı.

Tabağı lezzet, pişirme tekniği, sunum ve malzeme uyumu açısından başarılı bulunan Şöhret, rakiplerini geride bırakarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Yarışmadaki performansı sosyal medyada da gündem oldu.

CANSU ŞÖHRET NE İŞ YAPIYOR?

Cansu Şöhret, gastronomi ve mutfak alanında çalışmalarını sürdürüyor. Uzun yıllardır yemek konusunda kendisini geliştiren Şöhret, televizyon programlarında kazandığı deneyimi profesyonel mutfak kariyerinde değerlendirmeyi hedefliyor.

MasterChef Türkiye 2026’ya katılan Şöhret, mutfak alanındaki bilgi ve tecrübesini daha geniş bir izleyici kitlesine göstermeyi amaçlıyor.

CANSU ŞÖHRET EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Cansu Şöhret’in daha önce Gelinim Mutfakta programına kayınvalidesiyle birlikte katılması nedeniyle evli olduğu biliniyor.

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Ancak Şöhret’in eşiyle ilgili kamuoyuna açıklanmış detaylı bilgiler bulunmuyor.