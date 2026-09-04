MasterChef eleme potasına kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
MasterChef Türkiye 2026’da haftanın üçüncü eleme adayı, 3 Eylül Perşembe akşamı ekranlara gelen nefes kesici bölümle netleşti. Jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın istediği yemekleri rakibine göre daha başarılı hazırlayan mavi takım, dokunulmazlık oyununu kazanırken, MasterChef eleme potasına kim gitti? İşte detaylar...
Elele Online
MasterChef eleme adayları 3 Eylül akşamı belli oldu. TV8 ekranlarında haftanın her günü sevenleriyle buluşan MasterChef'in dün akşamki son bölümünde yarışmacılar takım oyununda karşı karşıya geldi.
Yarışmacıların mücadele verdiği 3. dokunulmazlık oyununda kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda yeniden mutfağa girdi. Peki, gecenin sonunda, MasterChef potaya kim gitti, kim kazandı? MasterChef 5. ve 6. eleme adayı kimler oldu?
İşte, ayrıntılar...
MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Dokunulmazlığı bu hafta bir kez daha kaybeden kırmızı takımda eleme oylaması gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ayşe oldu. Ayşe eleme potasına Şadi'yi gönderdi. Heyecan dolu gecenin sonunda daha sonra da eleme oylaması yapıldı. Oylamada ismi en çok çıkan yarışmacı Cansu oldu.
Önceki bölümde iki eleme adayı belli olmuştu.
1. eleme adayı: Muhammed
2. eleme adayı: Koray
3. eleme adayı: Şükran
4. eleme adayı: Emre
5. eleme adayı: Şadi
6. eleme adayı: Cansu