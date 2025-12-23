'MasterChef' ilk altın önlüğün sahibi kim oldu?

1 / 4
Ekranların fenomen yarışması MasterChef Türkiye’de, şampiyonluk kupasını kaldıran isimlerin ve unutulmaz finalistlerin yarıştığı "Altın Kupa" heyecanı 22 Aralık akşamı nefes kesen bir bölümle devam etti.
2 / 4
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun titiz değerlendirmeleri sonucunda gecenin birincisi seçilen yarışmacının dokunulmazlık avantajını elde edecek.
3 / 4
ALTIN ÖNLÜĞÜN SAHİBİ KİM OLDU?
MasterChef Türkiye Altın Kupa etabında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmesi sonucunda başarılı bir isim altın önlüğü giydi. Masterchef Türkiye'de ilk altın önlük sahibi Sergen oldu.
4 / 4
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Çağatay
Semih
Alican
Batuhan
Eda