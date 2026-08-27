MasterChef kim kazandı, yedeklerden kadroya kim girdi?

MasterChef Türkiye ana kadroya giren isim yarışmacı, dün akşamki son bölümde belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te yarışmacılar yedek kadrodan ana kadroya çıkabilmek için mücadele verdi.

İki aşamalı etapta ana kadro hayali kuran yarışmacılar şefler karşısında bir kez daha hünerlerini gösterdi. Gecenin sonunda şeflerin kararı ile MasterChef ana kadroya giren yarışmacı netlik kazandı. Peki, 26 Ağustos MasterChef kim kazandı, yedeklerden kim girdi? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Ana kadro yarışmacı seçiminde kadroya doğduran giremeyen yedek kadro yarışmacıları dün gece bir kez daha mücadele etti.

İki etaptan oluşan gecede şefler yarışmacılardan, bir yaratıcılık etabında yemek bir adet de saray mutfağından yemek hazırlamalarını istedi.

Verilen süre sonunda iki etapta da en başarılı tabağı yaparak ana kadroya giren isim Cansu oldu.