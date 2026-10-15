MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödülü kim aldı?

14 Ekim MasterChef ödülü kim kazandı? Dün akşam MasterChef ödül oyununu kazanan hangi takım oldu? İşte, MasterChef Türkiye ödülü kazanan takım...

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

İzleyenler tarafından ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ödül oyunu için mutfağa girdi. Şefler bu etapta yarışmacılardan yumurta ile yapılan 5 çeşit yemek istedi. Şeflerin istediği menüde, çorba, soğuk başlangıç, ara sıcak ana yemek ve tatlı vardı.

Yaratıcılık olarak yapılan yemekler için şeflerin verikleri süre tam 45 dakika oldu. Sürenin sonunda yapılan değerlendirme ile MasterChef takım oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI, ÖDÜL NE OLDU?

Takım oyunu sonrası kırmızı takım ödül için bireysel olarak mutfağa girdi. Bu etapta ise şefler yarışmacılardan, 'pastel de choclo' yemeğini hazırlamalarını istedi.

30 dakikalık süre sonunda şefler değerlendirmelerini yaptı ve son ikiye Nurten ve Ayşe kaldı. Gecenin sonunda ise ödül oyununu kazanan Ayşe kazandı. Ayşe bu haftanın MasterChef para ödülünü kazandı.