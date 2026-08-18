Masterchef takımlar nasıl oluştu? Kırmızı ve mavi takımda kimler var?

Dün akşam yeni bölümü ile ekranlara gelen Masterchef'te nefesler tutuldu. Mavi takımın kaptanı Muhammed olurken, Kırmızı takımın kaptanı Şadi oldu. İkilinin takımlarında olacak kişileri seçmesi ile beraber takımlar belli oldu.

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Bugün ikinci kaptanlık oyunu oynanırken en güzel Tepsi Pizza'yı yapan isim Muhammed oldu. Şeflerden tam not alan isim mavi takımın kaptanı olurken, Şadi de kırmızı takımın kaptanı olarak seçildi. İki isim takımlarını oluşturmak için istediği isimleri seçti.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR 17 AĞUSTOS?

En başarılı Tepsi Pizza'yı yapan Muhammed kaptan olarak seçildi. İlk olarak yarışmacı seçme şansını kazanan ismin tercih ettiği isimler de belli oldu.

Mavi takımdaki isimler şöyle:

Muhammed (Takım Kaptanı)

Şükran

Koray

Hasan Alp

Enes

Gül

Ayşe

Armağan

Recep

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım kaptanı Muhammed, kırmızı takım için Şadi'yi seçerken kırmızı takım yarışmacıları da belli oldu. İşte kırmızı takım yarışmacılarının isimleri:

Şadi (Takım Kaptanı)

Bahar

Tolga

Batuhan

Nilay

Kübra

Burçin

Şirin Gül