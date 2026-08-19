MasterChef yedeklerden kadroya kim girdi, kim kazandı?

MasterChef Türkiye ana kadroya giren isim son bölümde belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te yarışmacılar yedek kadrodan ana kadroya çıkabilmek için mücadele verdi.

İki etaptan oluşan mücadelede ana kadro hayali kuran yarışmacılar şefler karşısında bir kez daha hünerlerini gösterdi. Geçtiğimiz hafta yedeklerden ana kadroya çıkan yarışmacı Recep olmuştu. Peki, MasterChef kim kazandı, yedeklerden kim girdi? İşte, ayrıntılar.

MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Ana kadro yarışmacı seçiminde kadroya doğduran giremeyen yedek kadro yarışmacıları dün gece bir kez daha mücadele etti.

İki etaptan oluşan gecede şefler ilk turda paprika ile yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi.

İkinci turda ise şefler yarışmacılardan Ratatuy hazırlamalarını istedi. Verilen süre sonunda iyi ratatu yemeğini yaparak ana kadroya giren yarışmacı Emre oldu.