Masterchef'te 10. yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması MasterChef yepyeni ve heyecan dolu bölümüyle 27 Temmuz akşamında ekranlara geldi.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmelerinin ardından bir yarışmacı daha rakiplerini geride bırakarak MasterChef'in ana kadrosuna giren 10. isim oldu. Seyirciler, MasterChef'in ana kadrosuna giren 10. ismin kim olduğunu sorgulamaya başladı. Peki MasterChef'te ana kadroya giren 10. yarışmacı kim oldu? 27 Temmuz 2026 MasterChef'te önlüğü hangi yarışmacı kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 10. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

Son önlüğü kazanan isim Burçin oldu. Böylece MasterChef kadrosu tamamlandı.

MASTERCHEF 9. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

Verilen süre sonrası finale Şadi ve Nesibe kaldı. Şeflerin yaptığı değerlendirme ile ana kadroya giren 9. isim Şadi oldu.