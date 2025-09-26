Masterchef'te Çağatay ve Mehmet Şef geriliminde son durum
MasterChef'in son bölümü, izleyicileri şoke eden anlara sahne olmuştu. Mehmet Şef'in sert eleştirileri sonrası kontrolünü kaybeden yarışmacı Çağatay Doğanoğlu, stüdyoda büyük bir patlama yaşamıştı. Yaşanan gerginliğin ardından diğer yarışmacılar, öfkesini dizginleyemeyen Çağatay'ı güçlükle sakinleştirerek setten dışarı çıkarmak zorunda kalmıştı. Peki Masterchef'te Çağatay diskalifiye edilecek mi?
MasterChef Çağatay ve Mehmet Şef'in tartışması son bölüme damga vurdu. Son bölümde Mehmet Şef’ten gelen sert bir uyarının ardından tv8 stüdyolarında tansiyon bir anda yükseldi.
Eleştirilere dayanamayan Çağatay Doğanoğlu, kontrolünü kaybederek Mehmet Şef'e büyük bir tepki gösterdi.
Arkadaşlarının araya girmesiylle güçlükle stüdyodan uzaklaştırılan Çağatay'ın bu anları, MasterChef tarihine geçti.
Çağatay diskalifiye mi olacak?
Son bölümde yaşananların ardından, Çağatay'ın diskalifiyesinin değerlendirilmesi bekleniyor. Tüm yaşananların ardından MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Mehmet Şef ve Somer Şef'in karar verdiği görüldü. Çağatay'ın diskalifiye olup olmayacağı bu akşam netlik kazanacak.