Masterchef'te Çağatay ve Mehmet Şef geriliminde son durum

Çağatay diskalifiye mi olacak?

Son bölümde yaşananların ardından, Çağatay'ın diskalifiyesinin değerlendirilmesi bekleniyor. Tüm yaşananların ardından MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Mehmet Şef ve Somer Şef'in karar verdiği görüldü. Çağatay'ın diskalifiye olup olmayacağı bu akşam netlik kazanacak.