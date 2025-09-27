MasterChef'te karar açıklandı: Mehmet Şef ile kavga eden Çağatay elendi mi?
MasterChef Türkiye'nin son bölümüne Çağatay ve Mehmet Şef arasında yaşanan tansiyonlu anlar damga vurmuştu. Bu gerginliğin ardından, izleyiciler "Çağatay MasterChef'ten diskalifiye mi edildi?" sorusunun cevabını araştırıyor. MasterChef Türkiye'nin dün yayınlanan bölümünde Çağatay'ın akıbeti belli oldu.
Neler olmuştu?
MasterChef Türkiye'de bu akşamki bölümde şefler yarışmacıların tabaklarını yorumlarken, bazı yarışmacıların gürültüsü oldukça tepki topluyor. Uyarı almalarına rağmen devam eden konuşmalar şefleri sinirlendirirken Çağatay adeta ateşe körükle gidiyor.
Şeflerin uyarısı üstüne konuşmaya devam eden ve yarışmacılara 'Neyse benim dükkanım var, siz düşünün' diyen Çağatay, Mehmet şefi çileden çıkartıyor. Mehmet şef Çağatay'a 'Bak seni geçen de uyardım, burada yarışmacılarla konuşuyoruz. Ağzını yüzünü oynatman bir tarafa, yukarıyla...çık dışarı yeter ya! diyerek Çağatay'ın stüdyodan çıkmasını istiyor.
Çağatay ise tam stüdyodan çıkmaya yeltenirken, kendini tutamıyor ve Mehmet şefe karşılık veriyor. Yarışmacılar ise Çağatay'ı susturmaya çalışıyor. Mehmet şef, yarışmacıyı "Çağatay sus!" diyerek uyardı. Ardından Mehmet şef "Seni geçen seferde uyardım, çık dışarı terbiyesiz" ifadelerini kullandı. Çağatay dışarı çıkarken terbiyesiz lafını duyarak yeniden içeri girdi ve Mehmet şefin üzerine doğru yürüdü ancak arkadaşları tarafından dışarı çıkarıldı. Mehmet şef "Biz burada konuşurken bizi dinleyeceksin" dedi.
ÇAĞATAY DİSKALİFİYE OLDU MU?
MasterChef'te Çağatay, yaşanan olay yüzünden başta Mehmet Şef olmak üzere, tüm ekipten özür diledi. Mehmet Şef konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Senin gibi genç bir adamın hayallerinin yarı yolda bırakmak istemem. Böyle bir genç bir adamın hayallerine niye ket vurayım. Ben affederim" dedi.