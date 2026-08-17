MasterChef'te kim gitti, Demirhan mı, Enes mi elendi, en düşük puanı kim aldı?

MasterChef Türkiye'de elenen son isim 16 Ağustos dün geceki kıran kırana eleme oyunlarının ardından netlik kazandı.

Yeni sezon heyecanına hız kesmeden devam eden MasterChef Türkiye'de sezonun ilk elemesi gerçekleşti. Bu hafta eleme potasına Demirhan, Burçin, Enes, Batuhan, Nilay, Kübra, Simge, Tolğa girmişti. Şefler ilk turda potaya giren 8 yarışmacıdan yaratıcılık turunda tabaklar hazırlamalarını istedi. Ana malzeme ise domates oldu.

Süre ise 45 olarak belirlendi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri süre sonunda yarışmacılar oldukça farklı yemekler ortaya çıkardı. Şeflerin değerlendirmesi ile eleme potasından çıkan isimler bu turda Batuhan, Nilay, Kübra, Simge oldu. Diğer yarışmacılar ise bu kez kader turunu oynamak için siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Yaratıcılık etabında potadan çıkamayan ve şef tabağı etabına kalan isimler Tolğa, Demirhan, Enes ve Burçin oldu. Şefler bu turda yarışmacılardan Mehmet Şef'in özel tabağı olan 'kırlagıç yüzgeci çorbası' yapmalarını istedi.

Süre ise tam 55 dakika oldu. Verilen sürenin sonunda e yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Gecenin sonunda ise finale Demirhan ve Enes kaldı.

Şeflerin değerlendirmesi sonucu MasterChef Türkiye'den elenen isim Demirhan oldu.