MasterChef'te üçüncü altın önlüğü kim kazandı?
TV8’in fenomen yarışması MasterChef’te finale giden yolun en kritik aşaması olan "Altın Kupa" mücadelesinde tempo artıyor. 24 Aralık Çarşamba akşamı ekranlara gelen kıran kırana mücadelede, şeflerin beğenisini kazanarak üçüncü altın önlüğü göğüsleyen yarışmacı netlik kazandı. Peki, MasterChef'te üçüncü altın önlüğün sahibi kim oldu?
TV8’in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye’de Altın Kupa mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. 24 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde şeflerin değerlendirmesi sonrası üçüncü altın önlüğü kimin kazandığı merak konusu oldu.
Peki, MasterChef kim kazandı? 24 Aralık Çarşamba MasterChef önlüğü kim aldı?
MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlüğün üçüncü sahibi Çağatay oldu.
MASTERCHEF İKİNCİ ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlüğün ikinci sahibi Hasan oldu.