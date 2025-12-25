MasterChef'te üçüncü altın önlüğü kim kazandı?

TV8’in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye’de Altın Kupa mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. 24 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde şeflerin değerlendirmesi sonrası üçüncü altın önlüğü kimin kazandığı merak konusu oldu.