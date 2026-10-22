MasterChef’te ünlüler geçidi: Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio geldi
MasterChef Türkiye’nin son bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio’nun konuk olarak katıldığı renkli gecede Mavi ve Kırmızı Takım şeflerin tabağını en iyi şekilde çıkarmak için yarıştı. Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme potasına giden yarışmacılar netleşti.
MasterChef Türkiye’de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu 21 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi.
Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takım tezgah başına geçti. Şefler dokunulmazlık oyunu öncesi günün puanlamasını 3 sürpriz misafirin yapacağını duyurdu. Yarışmacılar 45 dakika içinde şeflerin istedikleri yemekleri hazırlamak için kıran kırana bir mücadele verdi.
MASTERCHEF’E 3 ÜNLÜ İSİM KONUK OLDU
Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio’nun MasterChef’e konuk olarak katılması, programda renkli anların yaşanmasını sağladı.
Konukların yarışmacılarla bir araya geldiği bölümde yarışmacıların yaptığı yemekleri tattılar. Demet Akalın, Şafak Sezer ve Eypio tattıkları yemekler ile ilgili oy kullandı.