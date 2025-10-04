MasterChef'te yasaklı telefon skandalı: İçinde neler var neler
TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde telefon ihlali yapıldı. Somer Sivrioğlu, "İçinde neler var neler" sözleriyle dikkat çekti.
MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele ve yarış devam ediyor. Ancak bu kez yarışmada bambaşka bir skandal yaşandı. Yarışmacılar yasak olmasına rağmen kaldıkları evde telefon kullandı. Duruma tepki gösteren Somer Sivrioğlu neler yaşandığını anlattı.
Somer Sivrioğlu’nun yarışmacılara dönerek “Bir telefon buldum, içinde neler var neler…” sözleriyle yaptığı çıkış, hem stüdyodaki yarışmacıları şaşırttı.
Bulunan telefonda bazı numaraların kayıtlı olduğu, hatta görüşmelerin arasında eski bir MasterChef yarışmacısının da bulunduğu iddia edildi.
GİZLİCE YERLEŞTİRDİLER
1 Ekim 2025’te yayınlanan bölümde Somer Şef, yarışmacılara “Herhangi birinizde telefon var mı?” diye sormuş, “Kulağıma bazı söylentiler geldi” diyerek şüpheleri artırmıştı. Ekrana gelen yeni bölümde ise kamera kayıtları izletildi. Görüntülerde bahçede iki kişinin gizlice bir şeyler yerleştirdiği anlar dikkat çekti.