MasterChef'te yasaklı telefon skandalı: İçinde neler var neler

MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele ve yarış devam ediyor. Ancak bu kez yarışmada bambaşka bir skandal yaşandı. Yarışmacılar yasak olmasına rağmen kaldıkları evde telefon kullandı. Duruma tepki gösteren Somer Sivrioğlu neler yaşandığını anlattı.