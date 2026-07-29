MasterChef'te yedek kadroyo kimler girdi?
MasterChef Türkiye 2026’da heyecan ve rekabet bir an olsun dinmiyor. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışmanın 28 Temmuz tarihli bölümünde, iki aşamalı zorlu etapları başarıyla geçen yarışmacılar yedek kadrodaki yerini aldı. Peki, MasterChef Türkiye'de yedek kadroya kim girdi, yarışmaya kim veda etti? Masterchef yedeklere kim girdi 2026? İşte detaylar...
Elele Online
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm temposuyla devam ediyor. TV8'in sevilen yarışmasında mutfağa giren yarışmacılar, şeflerin hazırladığı iki aşamalı zorlu parkuru başarıyla tamamlayarak önlüğü almaya çalıştı.
Büyük rekabetin yaşandığı 28 Temmuz Salı akşamı yayınlanan bölümde yedek kadroya seçilen isimler belli olurken, performansı yeterli bulunmayan yarışmacılar ise MasterChef hayallerine veda etti. Diğer yandan da yedeklerden MasterChef önlüğü kazanan adaylar merak ediliyor.
MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACISI KİM OLDU?
28 Temmuz Salı akşamı MasterChef Türkiye'de 'Patlıcan Musakka' ve 'Pirinç Pilavı' yapıldı. En iyi yemeği yaparak yedek yarışmacı kadrosuna giren birinci isim Esra olurken; ikinci isim Betül oldu.
MASTERCHEF YEDEK KADRO YARIŞMACILARI
Emre
Cansu
Hami Efe
Fatma
Esra
Betül
MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI
1. Grup Yarışmacıları: Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Batuhan, Nilay, Hasan Alp.
2. Grup Yarışmacıları: Sercan, Ayla, Nurten, Şadi, Burçin.