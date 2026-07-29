MasterChef'te yedek kadroyo kimler girdi?

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm temposuyla devam ediyor. TV8'in sevilen yarışmasında mutfağa giren yarışmacılar, şeflerin hazırladığı iki aşamalı zorlu parkuru başarıyla tamamlayarak önlüğü almaya çalıştı.

Büyük rekabetin yaşandığı 28 Temmuz Salı akşamı yayınlanan bölümde yedek kadroya seçilen isimler belli olurken, performansı yeterli bulunmayan yarışmacılar ise MasterChef hayallerine veda etti. Diğer yandan da yedeklerden MasterChef önlüğü kazanan adaylar merak ediliyor.

MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACISI KİM OLDU?

28 Temmuz Salı akşamı MasterChef Türkiye'de 'Patlıcan Musakka' ve 'Pirinç Pilavı' yapıldı. En iyi yemeği yaparak yedek yarışmacı kadrosuna giren birinci isim Esra olurken; ikinci isim Betül oldu.

MASTERCHEF YEDEK KADRO YARIŞMACILARI

Emre

Cansu

Hami Efe

Fatma

Esra

Betül

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

1. Grup Yarışmacıları: Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Batuhan, Nilay, Hasan Alp.

2. Grup Yarışmacıları: Sercan, Ayla, Nurten, Şadi, Burçin.