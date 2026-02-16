Masumiyet Müzesi gerçek hikaye mi? Masumiyet Müzesi’nde Kemal’in Füsun’a hissettiği: Limerence nedir?
Orhan Pamuk’un kaleminden çıkan Masumiyet Müzesi, artık sadece sayfaların arasında değil, dijital dünyanın dev ismi Netflix ekranlarında da hayat buluyor... Kemal’in Füsun’a duyduğu melankolik ve sarsıcı aşkı, 1970’li yılların İstanbul dekorunda izleyiciyle buluşturan 9 bölümlük mini dizi, izleyicileri büyük bir merakın içine sürükledi. Peki, Masumiyet Müzesi gerçek hikaye mi, romandan uyarlama mı? Masumiyet Müzesi kitabının yazarı kimdir? Kemal’in Füsun’a hissettiği: Limerence nedir?
Orhan Pamuk'un 2008 yılında yayımlanan Masumiyet Müzesi romanı, birçok okur tarafından "gerçek bir hikaye mi?" sorusunu beraberinde getiriyor. Roman, başkarakter Kemal'in, Füsun'a duyduğu saplantılı aşkı ve onunla yaşadığı anılardan geriye kalan eşyaları toplama çabasını merkezine alıyor. Peki, Masumiyet Müzesi gerçek hikaye mi, romandan uyarlama mı?
MASUMİYET MÜZESİ GERÇEK HİKAYE Mİ?
Romanın İstanbul'un 1970'ler ve 1980'lerindeki sosyal ve kültürel dokusunu detaylı şekilde yansıtması, hikayeyi okuyanlara sanki gerçek bir yaşam kesitini okuyormuş hissi verir. Bu yönüyle Masumiyet Müzesi gerçek hikaye mi sorusu, "ilham aldığı dönemin gerçekliğini yansıtan bir kurgu mu?" şeklinde yanıtlanabilir.
MASUMİYET MÜZESİ DİZİ ROMANDAN UYARLAMA MI?
Evet, Masumiyet Müzesi dizisi romandan uyarlama mı? sorusunun cevabı net bir şekilde evet. Roman, 2020'li yılların sonlarında Netflix platformunda 9 bölümlük mini dizi olarak ekranlara taşınmak üzere uyarlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay Tan otururken, senaryosu Ertan Kurtulan tarafından kaleme alınıyor.
Dizi, romanın ana temasını birebir koruyarak, Kemal ve Füsun'un aşkını, dönemin İstanbul'unu ve sosyal ilişkilerini ekrana aktarıyor. Başrollerde Selahattin Paşalı, Kemal karakterine hayat verirken, Eylül Lize Kandemir Füsun, Oya Unustası ise Kemal'in nişanlısı Sibel rolünde izleyiciyle buluşacak. Böylece romanın detaylı atmosferi, televizyon izleyicisine de aktarılmış olacak.