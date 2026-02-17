'Mehmed: Fetihler Sultanı' neden yok? 'Mehmed: Fetihler Sultanı' yeni bölüm ne zaman?

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam (17 Şubat 2026) UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı nedeniyle yayınlanmayacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın Juventus ile karşı karşıya geleceği bu kritik Play-Off mücadelesi, saat 20.45 itibarıyla canlı yayınla TRT 1 ekranlarında olacak. Bu büyük spor organizasyonu nedeniyle dizinin yeni bölümü bir hafta ileriye kaydırıldı.