'Mehmed: Fetihler Sultanı' neden yok? 'Mehmed: Fetihler Sultanı' yeni bölüm ne zaman?
TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi yapımı "Mehmet: Fetihler Sultanı" takipçileri için bu akşam heyecan dolu bir bekleyiş vardı. Bu akşam gerçekleşecek olan Juventus - Galatasaray mücadelesi, TRT 1 ekranlarında 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yayınlanıp yayınlanmayacağı sorularını beraberinde getirdi. Peki, akşam 'Mehmed: Fetihler Sultanı' yeni bölüm var mı?
TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümünü merakla bekleyen izleyiciler, akşam Juventus - Galatasaray mücadelesi olması sebebiyle, dizinin akıbetini araştırmaya başladı.
Peki Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm neden yok? Final mi yaptı, günü mü değişti? Yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...
MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, bu akşam (17 Şubat 2026) UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı nedeniyle yayınlanmayacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın Juventus ile karşı karşıya geleceği bu kritik Play-Off mücadelesi, saat 20.45 itibarıyla canlı yayınla TRT 1 ekranlarında olacak. Bu büyük spor organizasyonu nedeniyle dizinin yeni bölümü bir hafta ileriye kaydırıldı.
MEHMED FETİHLER SULTANI 70. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizinin heyecanla beklenen 70. yeni bölümü, bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek. Yapılan resmi açıklamalara ve güncel yayın takvimine göre Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölümü 24 Şubat Salı günü ekranlara gelecek.