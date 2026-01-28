Mehmed: Fetihler Sultanı’na sürpriz bir isim konuk oldu

TRT 1’in üç sezondur salı akşamları seyirciyi ekran başına toplayan Miray Yapım imzalı dönem dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı”nın güçlü oyuncu kadrosuna uluslararası bir ismi daha konuk oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özbekistan doğumlu oyuncu ve müzisyen Javohir Zokirov, dizinin dün akşamki bölümünde dönemin önemli bilim insanlarından Ali Kuşçu karakterine hayat verdi.

ALİ KUŞÇU VE FATİH’İN YOLLARI KESİŞİYOR

Serkan Çayoğlu’nun Fatih Sultan Mehmed’e hayat verdiği dizinin son bölümünde doğu dünyasının önde gelen alimlerinden Ali Kuşçu karakteri hikâyeye dahil oldu. Hem oyunculuk hem de müzik kariyeriyle tanınan deneyimli oyuncu Javohir Zokirov’un yorumuyla, Osmanlı ilim hayatına önemli katkılar sunan Ali Kuşçu’nun Sultan Mehmed ile yollarının kesişmesi ve saray çevresindeki ilmî çalışmaları izleyiciyle buluştu...