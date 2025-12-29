'Mehmed Fetihler Sultan'nının Çiçek Hatun’u kim oldu?

TRT 1’in tarih temalı yapımlarından olan Mehmed Fetihler Sultanı, yayınlandığı günden bu yana izleyicinin ilgisini canlı tutmayı başarıyor.

Salı akşamları ekrana gelen yapım, izlenme listelerinde istikrarlı bir tablo çizmeyi sürdürüyor. Uzun soluklu bir dönem hikayesi olması nedeniyle kadroda zaman zaman değişiklikler yaşanması da kaçınılmaz hale geliyor.

MERVE ÜÇER ÇİÇEK HATUN OLDU

Son gelişmeyle birlikte öykü, Çiçek Hatun karakterinin dahil olmasıyla daha da derinleşecek. Birçok oyuncu arasından seçilen Merve Üçer, ekranlara Çiçek Hatun’la dönecek. Birsen Altuntaş’ın haberine göre katılmasıyla birlikte dizideki entrikalar, ittifaklar ve güç dengelerinin gücü değişecek.

'MEHMED FETİHLER SULTANI' KONUSU NEDİR?

Mehmed: Fetihler Sultanı, genç Sultan Mehmed'in tahta çıkışını, Konstantiniyye'yi fethetme kararlılığını ve hem devlet içindeki düşmanlarına hem de Bizans'a karşı mücadelesini anlatıyor. Şehzade Alaaddin’in beklenmedik ölümüyle Murad Han, Bursa’ya çekilir ve yerine genç oğlu Şehzade Mehmed’in geçer. Tahta çıktığında tecrübesiz olduğu düşünülen Mehmed, Bizans’a sığınan Orhan’a karşı ilk büyük mücadelesini verir.

Genç padişah, hem tahtını koruma hem de en büyük hayali olan Konstantiniyye’yi fetih hazırlıklarına başlama azmindedir. Ancak çevresindekiler onun bu hayalinin imkansız olduğunu düşünerek ona engel olmaya çalışır. Yönetmenliğini Şafak Bal’ın üstlendiği, senaryosunu ise Ozan Bodur’un kaleme aldığı Mehmet: Ferihler Sultanı izleyicileri nefes kesici bir maceraya sürüklüyor.

'MEHMED FETİHLER SULTANI' NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da gerçekleştirilirken bir bölümü ise İran'da Nour Cinema City Platosu'nda yapıldı. Daha önce Hz. Muhammed'in hayatını beyaz perdeye aktardığı plato Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi için özel olarak yeniden tasarlandı. Dizinin ilk bölüm çekimleri İran'da gerçekleştirilirken ilerleyen bölümler ise İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çekiliyor.