yazar ve müzisyen Mehmet Güreli, zor zamanlarında hep yanında olan manevi kızı ünlü oyuncu Görkem Yeltan'ı evlat edinmek için açtığı davayı kazandı. Peki, Mehmet Güreli kimdir, kaç yaşında? Mehmet Güreli'nin kariyeri...

MEHMET GÜRELİ KİMDİR?

Mehmet Güreli, 7 Nisan 1949 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi ve Avusturya Lisesi’nde tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne iki yıl devam etti. 1976 yılında Hürriyet gazetesinde çalışmaya başladı. Burada geçirdiği dönemin ardından bağımsız sanat hayatına odaklandı ve Nisan Yayınları’nı kurdu. Edebiyatçı Salâh Birsel’in yeğeni olan Güreli; müzik, edebiyat, sinema ve resim gibi sanatın pek çok farklı dalında eserler üretti.Edebiyat kariyerine öykü yazarak adım attı. İlk öykü kitabı Sıcak Bir Göz 1985 yılında yayımlandı. Ardından Bedrufi’nin Nefesi, Alope’nin Odası ve Şehirli Karınca gibi kitapları okurla buluştu. Yazın dünyasındaki başarısını, Şehirli Karınca adlı eseriyle Yunus Nadi Öykü Ödülü ve Vedat Türkali Edebiyat Ödülü’nü kazanarak taçlandırdı.Müzik alanında, caz ve blues ögelerini Türk müziğiyle harmanlayan kendine has bir tarz geliştirdi. 1988 yılında ilk albümü Vapurlar/Blues’u çıkardı. Bu albümü Cihangir'de Bir Gece (1995), Yağmur (1999), Ondan Sonra (2007) ve Zamboni Sokağı (2017) gibi kült çalışmalar izledi. Özellikle sözleri Ömer Hayyam’a ait olan "Kimse Bilmez" bestesi ve "Uçurtma" gibi şarkıları geniş kitleler tarafından benimsendi.Sinema dünyasında hem yönetmen hem de oyuncu olarak yer aldı. Vapurlar (1986) ve Gölge (2008) gibi sinema filmlerinin yönetmenliğini üstlendi. Aynı zamanda İkinci Bahar dizisi ile Gönül Yarası, Av Mevsimi ve Gişe Memuru gibi önemli Türk sineması yapımlarında oyuncu olarak rol aldı.Görsel sanatlarda da aktif bir üretim süreci geçiren sanatçı, karikatürle başladığı resim yolculuğunda yurt içinde ve yurt dışında yirmiden fazla kişisel sergi açtı; tuval üzerine figüratif çalışmalar gerçekleştirdi. Uzun yıllardır sanat projelerinde birlikte çalıştığı oyuncu ve yazar Görkem Yeltan’ı resmî olarak evlat edindi. Çok yönlü sanat çizgisiyle tanınan Mehmet Güreli, İstanbul’da yaşamakta ve disiplinlerarası sanat üretimlerine devam etmektedir.

MEHMET GÜRELİ KİTAPLARI - ESERLERİ

Bedrufi'nin Nefesi

Hayaller ve Sokaklar

Şehirli Karınca

Alope'nin Odası

Sıcak Bir Göz

MEHMET GÜRELİ ALBÜMLERİ

1973: Viva Love/Beautiful Toilet 45lik (Mephisto müstearıyla)

1988: Vapurlar/Blues (Ayşe Tütüncü ile)

1995: Cihangir'de Bir Gece

1999: Yağmur

2002: Odamda Yolculuk

2007: İplerin Kopuşu

2010: Kimse Bilmez

2016: Zamboni Sokağı

2019: Oda Müziği - 1

2020: Koş Git Bir de Sen Bak

2021: Mehmet Güreli ile Buluşmalar

MEHMET GÜRELİ FİLMLERİ

1986: Vapurlar

2003: Necdet Mahfi Ayral (Belgesel)

2006: İstanbul'a Yolculuk-Dünya Yazarlarının Gözüyle (Belgesel)

2008: Gölge (Peyami Safa'nın Selma ve Gölgesi romanından uyarlama uzun metraj sinema filmi)

2018: Dört Köşeli Üçgen