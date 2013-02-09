09 Şubat 2013 Brazzaville akşamı!

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Bossa nova, rock ve caz ile sakin ve eğlenceli pop şarkılarını sevenler buraya! 09 Şubat 2013 Cumartesi akşamı için müzik ziyafeti isteyenler Salon İKSV'de Brazzaville dinlemeye gidebilir.

Brazzaville 1997'de Los Angeles'ta David Brown tarafından kuruldu. Amerika'da iki albüm yayımladıktan sonra, David Brown Barselona'ya taşındı. Aile büyüdü, müzikal anlamda zenginleşti. Brazzaville ve İstanbul, ilk kez 2005 yılında, İstanbul Caz Festivali kapsamında buluştu. Sonrasında İstanbul'dan kopamadılar ve burada birçok konsere imza attılar. Brazzaville In Istanbul adlı albümü 2009'da Doublemoon etiketiyle yayımlandı. Son albümleri, Jetlag Poetry ise 2011'de dinleyicilerle buluştu. İstanbul için şarkılar yazmış, burada klipler çekmiş olan topluluğun Salon’daki bu ilk konseri, aynı zamanda son albüm yayımlandığından bu yana gerçekleşen ilk İstanbul konseri olacak.

Saat: 22:30

Adres:Sadi Konuralp Cad. No: 5 34433 ŞİŞHANE / İstanbul