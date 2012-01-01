10'uncu yıl sürprizi

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Mövenpick Hotel Istanbul, 10’uncu yıl dönümünü birbirinden renkli sürprizlerle kutluyor.

1 Eylül-29 Aralık tarihleri arasında, cuma, cumartesi ve pazar günleri geçerli olan hafta sonu paketleri hazırlayan Mövenpick Hotel İstanbul, şehir içinde nefis bir tatil imkanı

sunuyor. Bu özel pakette superior odada iki kişi konaklama, açık büfe kahvaltı, bir kişi için ücretsiz 30 dakikalık İsveç masajı, fitness salonu, kapalı havuz, sauna, buhar odası ve jakuzinin ücretsiz kullanımı ve odada sunulan sürpriz ikramlar yer alıyor. Aileleriyle aynı odayı paylaşan 12 yaşına kadar çocuklar için konaklama ve kahvaltının ücretsiz olduğunu hatırlatalım. 10’uncu yıl hafta sonu paketinin fiyatı, KDV hariç 130 Euro’dan başlıyor. Ayrıca rezervasyon yaptıran ilk 10 kişiye bir üst kategorideki odada herhangi bir fark ödemeden konaklamanın yanı sıra AzzuR Restaurant’ta üç çeşitten oluşan bir akşam yemeği hediye… 2012 yılında World Travel Awards tarafından “Türkiye’nin En İyi İş Oteli” seçilen Mövenpick Hotel Istanbul, 10’uncu yıl kutlamaları kapsamında çok özel bir toplantı paketine de imza atıyor. 10’uncu yıl toplantı paketinde; tamamen yenilenen, ileri teknoloji işitsel ve görsel sistemlerle donatılmış 11 toplantı salonundan birinin tam gün kullanımı birbirinden özel avantajlar içeriyor. Toplantılarınıza lezzet katacak iki adet kahve molası ve bir meşrubatın da dahil olduğu üç çeşitten oluşan set mönü öğle yemeğinin yanı sıra her 10 katılımcıdan biri için ücretsiz toplantı paketi ve kahve molalarına özel şefin sürpriz ikramları gibi ayrıcalıklar sunuluyor.

Ayrıntılı bilgi ve rezervasyonlarınız için 0212 319 29 29’u arayabilir veya www.moevenpick-hotels.com/istanbul adresini ziyaret edebilirsiniz.