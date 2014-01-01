25. yılında Ogün meyhane ile çok özel!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yeşilköy Limanı Kalemkar Sokak’ta bulunan Ogün, 25. yılını müdavimlerinin yanı sıra onu yeni keşfedecek lezzet ve sohbet meraklılarıyla bir araya gelerek kutluyor.

Eylül ayında başlayan ve 2014 boyunca devam edecek olan 25. yıl kutlaması için geride bırakılan “acı” “tatlı” hatıraların bir nevi özetini temsil eden “25. Yıl Özel Tadım Tabağı” oluşturuldu. 25 yıl önce Ohannes Nergizyan’ın kurduğu ve bugün oğlu Garo Nergizyan tarafından tüm hatıra, değer ve lezzetleri korunarak işletmeciliği devam ettirilen Ogün, günler geçtikçe bir buluşma “mekan”ından öte müdavimleri ile bir hayat tarzının ismi oldu. Servis edilmeden önce, Garo Nergizyan’ın kontrolünden geçen meze ve balıkları, masanızı paylaştığınız dostlarınızla başlattığınız sohbetinizi bölmeyen ve hep geri planda kalan müziğin eşliğinde tatmaya başlayabilirsiniz. Ogün’ün sarmaşık ve defne yapraklarının altında kalan, yaz kış servise açık bahçesi, Yeşilköy’ün havasını solumak isteyenler için biçilmiş kaftan. Şehrin karmaşasından uzak, klasik bir mahalle meyhanesi ortamını içeri girer girmez fark ettiğiniz Ogün’ün duvarlarını özenle seçilmiş Cumhuriyet öncesi ve sonrası görülmeye değer İstanbul fotoğrafları süslüyor.