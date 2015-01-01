Akdeniz mutfağının birbirinden leziz tatları Kaş Gelos'ta buluşuyor...

Gelos'un hikayesi 2015'de Kaş'ta biri Avukat Hazal Işık diğeri ise İç Mimar olan Özlem Erkaya adlı iki kadın ortağın girişimi ile başlıyor. İstanbul'da kurumsal hayat yaşadıkları dönemde tatil fırsatlarını seyahat edip yeni mutfakları keşfederek değerlendiren ikili, bambaşka planlar içindeyken, hayat bizi bir şekilde Gelos'un bu güzel terasına getirdi diyor.

Mayıs ayı itibariyle 29 Ekim'e kadar her gün 19.00 - 01.00 saatleri arası hizmet veren Gelos, Kaş'ın tam merkezinde olmasına rağmen kalabalıktan uzak ve ferah bir teras restoranı. Bunaltıcı sıcaklarda havadar olmasının yanında, eski Kaş evleri, Meis, Limanağzı, Likya Kaya Mezarları ve dağlarla çevirili manzarasıyla unutulmaz bir Kaş deneyimi sunuyor.

Gelos menüsünün temelinde sağlıklı ve leziz Akdeniz mutfağı yer alıyor. Vejeteryan ve veganlara hitap edildiği kadar deniz mahsüllerinde de oldukça iddialılar. Mezelerinde ise Akdeniz ve Ege'nin sürpriz tatları, yöresel lezzetlerle birlikte Anadolu'nun dört bir yanından özel olarak getirilen ürünlerle harmanlanıp misafirlerine sunuluyor.

Öne çıkan lezzetleri arasında deniz mahsüllü Gelos köfte, güveçte beğendili ahtapot, kağıtta levrek, teriyaki soslu somon ızgara yer alırken mezelerinde ise levrekli kuru domates dolması, tapenade, enginar diblesi, seviçe, midyeli pilaki, kabak çiçeği dolması, mor sultan, ficinaki ve pırasa borani büyük beğeni topluyor.