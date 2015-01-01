Gelos'un hikayesi 2015'de
Kaş'ta biri Avukat Hazal Işık diğeri ise İç Mimar olan Özlem Erkaya adlı iki
kadın ortağın girişimi ile başlıyor. İstanbul'da kurumsal hayat yaşadıkları
dönemde tatil fırsatlarını seyahat edip yeni mutfakları keşfederek değerlendiren
ikili, bambaşka planlar içindeyken, hayat bizi bir şekilde Gelos'un bu güzel
terasına getirdi diyor.
Mayıs ayı itibariyle 29
Ekim'e kadar her gün 19.00 - 01.00 saatleri arası hizmet veren Gelos, Kaş'ın
tam merkezinde olmasına rağmen kalabalıktan uzak ve ferah bir teras restoranı.
Bunaltıcı sıcaklarda havadar olmasının yanında, eski Kaş evleri, Meis,
Limanağzı, Likya Kaya Mezarları ve dağlarla çevirili manzarasıyla unutulmaz bir
Kaş deneyimi sunuyor.
Gelos menüsünün temelinde
sağlıklı ve leziz Akdeniz mutfağı yer alıyor. Vejeteryan ve veganlara hitap
edildiği kadar deniz mahsüllerinde de oldukça iddialılar. Mezelerinde ise
Akdeniz ve Ege'nin sürpriz tatları, yöresel lezzetlerle birlikte Anadolu'nun
dört bir yanından özel olarak getirilen ürünlerle harmanlanıp misafirlerine
sunuluyor.
Öne çıkan lezzetleri arasında deniz mahsüllü Gelos köfte, güveçte beğendili ahtapot, kağıtta levrek, teriyaki soslu somon ızgara yer alırken mezelerinde ise levrekli kuru domates dolması, tapenade, enginar diblesi, seviçe, midyeli pilaki, kabak çiçeği dolması, mor sultan, ficinaki ve pırasa borani büyük beğeni topluyor.