Al Bushra

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Lübnan Mutfağı sever misiniz?

İstanbul’un en iddialı Lübnan yemeklerini sunan Al Bushra, nefes kesen Boğaz manzarası eşliğinde Hilton İstanbul’un bahçesindeki yerinde misafirlerini bekliyor. Bahçe içinde açık havada keyifli yaz akşamları için ideal bir seçenek olan Al Bushra, Beyrut’a gitmenize gerek kalmadan gerçek Lübnan mutfağını bulacağınız enfes lezzetler sunuyor. Yılın ‘Şehre Değer Katan Mekanlar’ kategorisinde de ödüle sahip olan mekan, haftanın her günü akşam yemeklerinde farklı lezzetleri tatmak isteyenlere lezzetli mezeler, özenle hazırlanmıs etlerle tam bir lezzet şöleni yaşatıyor. Et çeşitleri ve Lübnan mezelerinin en ünlüsü humusun beş farklı çeşidini mutlaka denemelisiniz.