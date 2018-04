Ali Ocakbaşı City’s Mahalle'de

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ali Ocakbaşı, klasik kebap anlayışına modern bir yorum katıyor...

Kebap algısına farklı bir soluk getiren, özgün ve geleneksel yemek kültürü ile klasik kebap restoranı anlayışına modern bir yorum getiren Ali Ocakbaşı, Karaköy ve Nişantaşı City’s Mahalle’de lezzet severlerle buluşuyor.



Birbirinden lezzetli tatlarıyla 7’den 70’e her kesime hitap ederken kebap ve et kültürüne modern dokunuşlarla farklı bir soluk getiren Ali Ocakbaşı, City’s Mahalle’de iştah kabartan menüsü ile göz dolduruyor.



Özel tatları ile lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan Ali Ocakbaşı’nın Nişantaşı şubesi, Mahalle’nin tarzına uygun olarak oluşturulan menüsüyle hizmet veriyor. Ali Ocakbaşı’nın menüsünde yer alan mekanın da adını taşıyan klasik Urfa ve Adana’dan farklı, özel olarak hazırlanan Ali Kebap, Patlıcanlı Kebap, Zırh Kebabı, Ali Köfte, Kaburga gibi birbirinden lezzetli kebap ve ızgara alternatiflerinin yanı sıra Kuzu Şiş, Piliç Şiş, Piliç Kanat farklı sunumlarla misafirlerin beğenisine sunuluyor. Mekanın taş fırında pişirilen pide menüsünde ise; Cıvık, Patlıcanlı Pide, Kuşbaşı-Kaşarlı Pide, minik atıştırmalık Semsek, fındık lahmacun Bardak Altı gibi seçenekler yer alıyor. Kebapların eşsiz tadının özel taş fırında taze olarak pişirilen lavaşlara sarılarak modernize edilmiş dürüm seçenekleri de Ali Ocakbaşı’nın spesiyalleri arasında yer alıyor. En ince ayrıntıyı düşünen mekanda formuna dikkat edenler için ise kepekli lavaş seçeneği de bulunuyor. Mekanın menüsünde, tatlarıyla olduğu kadar görünümleriyle de dikkat çeken salatalar, porsiyonlarının büyüklüğüyle de oldukça doyurucu… Salata menüsünün spesiyalleri arasında; Ali Salata, Efe Salata ve Şaşlık Salata öne çıkarken; Tulum Salata, Ezme Salata gibi farklı alternatifler bulunuyor. Lezzetli kebap, pide ve et yemek için vazgeçilmez olan mekanın tatlı menüsü de baştan çıkarıcı. Sipariş üzerine kavrularak hazırlanan peynirli irmik helvası tadı kadar görünümüyle de baş döndürüyor. Kebap kültürünün vazgeçilmez lezzeti közde pişirilen künefe de her damak zevkine hitap ediyor.



Mahalle’nin renkli ambiyansına uygun olarak özel olarak tasarlanan dekorasyonuyla dikkat çeken Mahalle Ali Ocakbaşı, her gün 11.00–22.00 arasında misafirlerini lezzet dolu bir yolculuğa çıkarırken, özel olarak hazırladığı menüsüyle, mekana gelme fırsatı bulamayan müdavimlerine paket servis de yapıyor.