Anason Cafe & Balık Restaurant

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Kadıköy Koşuyolu’nda lezzet sunan Anason Cafe & Balık Restaurant, hem cafe hem de balık lokantası konsepti ile konuklarını ağırlayan keyifli bir adres

Restoran bölümünde taze balık-deniz ürünleri ile birbirinden leziz mezelerden oluşan zengin menüsüyle dikkat çeken mekan, yemyeşil bahçesi ve rengarenk dekore edilmiş ferah cafe bölümü ile sevdiklerinizle hoşça vakit geçirebileceğiniz bir yer. Tadı damağınızda kalacak anason kokulu balık sofralarını yaşayabileceğiniz Anason Balık Restaurant, kalabalık yemek organizasyonları (Düğün, nişan, okul, şirket yemekleri, vs.) için de ideal bir ortama sahip.

Anason Cafe & Balık Restaurant kendi web sitesinde şöyle tanıtılıyor:

“Anadolu yakasının en güzel semtlerinden Koşuyolu’nda hizmete giren Anason Cafe ve Balık Restaurant, mevsiminin en taze balıkları ve şefinin hazırladığı lezzetli mezelerinden oluşan menüsü ve canlı fasıl eşliğinde, hızlı ve profesyonel servis anlayışı, sıcak atmosferi ve muhteşem doğası ile müşteri memnuniyetini esas alarak yoluna devam ediyor. Lezzetli sohbetlerin adresi Anason Restaurant Cafe; 100 kişilik kapalı alanı, 100 kişilik bahçesi, sıcak dekorasyonu ve samimi ortamıyla keyifli bir mola olanağı sunuyor. Lezzet gezginlerinin ve gurmelerin uğrak yeri, arkadaş ve aile buluşmalarının unutulmayacak anlara dönüştüğü mekanımız aynı zamanda dünya mutfağından seçme menüleri ile lezzetlerin birleştiği bir buluşma noktasıdır. Anason gizli bahçesinde günün yorgunluğunu atmanız için sizleri bekliyoruz. Anason kokan sofralarda buluşmak ümidiyle…”