8 Mayıs’ta annenize sevginizi göstermekten fazlasını yapın, onu şımartın!

DOĞA İLE BAŞ BAŞA…

Annenize şehirden çok da uzaklaşmadan, kuş cıvıltılarıyla geçecek bir gün hediye etmek ister misiniz? İstanbul trafiğinden ve stresinden sadece 90 km uzakta doğa ile buluşmak mümkün. Tree Tops Park Hotel, Anneler Günü için farklı seçenekler sunuyor. İsterseniz konaklayabilir ya da sadece köy kahvaltısı için Ağva yollarına düşebilirsiniz. Ağaç, kuş sesi ve göl kenarında güzel bir gün için tercih edebilirsiniz. Konaklama fiyatı; 300 lira, kahvaltı fiyatı; 30 lira.

Adres: Göksu Deresi Mevkii No:6 Ağva/İstanbul

0(216) 721 88 22

BOĞAZ’A NAZIR





Hilton ParkSA Istanbul, deneyimli şeflerinin 8 Mayıs Anneler Günü için özel olarak hazırladığı, müzik eşliğindeki zengin brunch mönüsü ile sizi bekliyor. Boğaz manzarasının ayaklarınızın altında akıp gittiği panoramik manzaralı Cloud 7 Restaurant’ın terasında gerçekleştirilecek brunch, kişi başı 99 lira. Altı yaşına kadar olan çocuklardan ücret alınmazken, 6-12 yaş aralığındaki çocuklara yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Tel: (0212) 310 12 00

Adres: Vişnezade Mah. Bayıldım Cad. No:12 Beşiktaş/İstanbul

MÜZİK EŞLİĞİNDE





Conrad Istanbul Bosphorus, sizi eşsiz manzara ve müzik eşliğinde yaşanacak unutulmaz bir brunch keyfine davet ediyor. Brunch’ta Executive Chef Alexis Atlamazoğlu imzalı dünya mutfaklarından oluşan lezzetlere, canlı piyano müziği eşlik ediyor. Anneler Günü’ne özel brunch keyfi, içecekler ve bir kadeh şampanya dahil kişi başı 160 lira. 0-6 yaş arası minik misafirler ücretsiz yararlanabilirken 6-12 yaşındakilere yüzde 50 indirim uygulanıyor. Anneler Günü’nde brunch’a katılan kadın misafirlere yüzde 50 spa indirimi uygulanırken, rezervasyonunuzu haziran sonuna kadar değerlendirebiliyorsunuz.

Tel: (0212) 310 25 25

Adres: Cihannüma, Saray Cad. No:5, 34353 Beşiktaş/İstanbul

TERASTA MUHTEŞEM KAHVALTI





Bir tarafında Marmara Denizi ve Adalar, bir tarafında Sultanahmet Camii ve Ayasofya’nın muhteşem manzarası ile çevrili Armada Teras, 11.00- 14.00 saatleri arasında harika bir ‘Anneler Günü Kahvaltısı’ sunuyor. Terasın iç ferahlatan manzarasına eşlik eden ve ‘Bir Sana Bir Bana’ adı verilen özel tasarım semaverler ise en çok çay tiryakisi anneleri hoşnut edecek türden. Üstelik bu kahvaltıya katılanlar, UNICEF’in ‘Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi’ne destek amaçlı kampanyasına da katılmış olacak. Kahvaltı fiyatı 50 lira. 0-6 yaş arasındaki çocuklara ise ücretsiz.

Tel: (0212) 455 44 71-72

Adres: Cankurtaran Mah. Ahırkapı Cad No:24 Sultanahmet /İstanbul

TADI DAMAKTA KALACAK BİR GÜN







Muhteşem Boğaz manzarasına karşı lezzetli bir brunch keyfi yaşamak isteyenler sizi The Grand Tarabya’ya alalım. Bu lezzet şölenine kahvaltı bölümünden başlayabilir, damak tadınıza göre omlet, waffle ve pankek tercihinde bulunabilirsiniz. Sıcaklar bölümünde ise mantı, deniz mahsullü güveç, etli kuru fasulye gibi lezzetler, ızgaralar bölümünde ise Adana kebaptan kuzu külbastıya, ızgara somondan dönere kadar şeflerin sizin için özenle hazırladığı pek çok seçenekle karşılaşacaksınız. Brunch fiyatı kişi başı 225 lira.

Tel: (0212) 363 33 00

Adres: Haydar Aliyev Cad. No:154 Tarabya, Sarıyer/İstanbul

LEZZET ŞÖLENİ





Dünya mutfaklarından farklı lezzetleri, modern ve samimi dekorasyonuyla birleştiren Kitchenette Bebek, Anneler Günü’ne özel bir brunch sunuyor. Zengin mönüsünde ızgaradan tatlıya arayabileceğiniz her çeşit lezzet var. 11.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek brunch’ın kişi başı fiyatı 105 lira. 6-12 yaş arası çocuklar yüzde 50 indirimden faydalanabilirken altı yaşından küçük çocuklardan ücret alınmayacak.

Tel: (0212) 287 11 61/63

Adres: Cevdetpaşa Cad. İpek Sok. No:1 Bebek/İstanbul