''Annenizin Kahvaltısı'' Ruga'da

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Sürmeli İstanbul Hotel, Anneler Günü’ ne özel olarak düzenlediği “Annenizin Kahvaltısı’ nda, annelere unutulmaz bir kahvaltı sunacak

Sürmeli İstanbul Hotel, Anneler Günü için Ruga' da, anne elinden hazırlanmış gibi hissettirecek doğallıktaki lezzetler ile çok özel bir kahvaltı düzenliyor. Anneler Günü’ nde, annelere ücretsiz olarak düzenlenen bu kahvaltıda, piyano müziği eşliğinde keyifli saatler vaad ediliyor. Sürmeli İstanbul Hotel ödüllü mutfak şefi Uğur Alpaslan'ın koordinesinde hazırlanan bu çok özel kahvaltı ile annenizin en keyifli gününe ev sahipliği yapacak. Otelin terasında, havuz kenarında, her şeyin kusursuz bir şekilde düzenleneceği “Annenizin Kahvaltısı” nda, annelere, çıkışta Anneler Günü hediyesi olarak Michelin yıldızlı şef tariflerinden ev yapımı pasta ve kurabiye armağan edilecek