Bahaneniz mutluluk olsun

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Nişantaşı’nda yer alan Happy Things, ister kendinizi isterseniz de sevdiklerinizi yüzünde kocaman bir gülümsemeyle buluşturabileceğiniz ürünlerin yer aldığı bir mağaza. Hem çiçekler hem mis kokulu mumlar sizleri bekliyor.

Yazı: Selen Okan/EvBahçe

Fotoğrafar: Nurdan Usta



Hediye almayı ve sevdiklerinizi mutlu etmeyi seviyorsanız İstanbul-Nişantaşı’nda yer alan Happy Things tam size göre...



Happy Things’de yer alan çiçek tasarımları kişiye özel uygulanıyor. Nelere dikkat ediyorsunuz?

-Sade, şık, yalın bir çizgisi olan aranjmanlari tercih ediyoruz. Genelde tek renk ve yeşillikle kombin ediyoruz.



Yaz günleri için davet sofralarında nasıl bir sofra planlamalıyız? Çiçek ve mumun beraber nasıl kullanılmasını önerirsiniz?

-Davet sahibinin isteği ve zevki doğrultusunda fazla kalabalık olmayan, belli bir teması olan sofralar planlamayı tercih ediyoruz. Genelde kullandığımız çiçeğe uygun floral kokulu mumlara bir arada tasarımda yer veriyoruz.



Hangi renkler bu sezon dikkat çekiyor?

-Bu sezon canlı renkler ön planda. Sarılar, turuncular, mavinin tonları, yeşiller... Ayrıca yeşilliklerle yapılmış aranjmanlar da çok talep görüyor.



Mağazadan içeri girer girmez kokusuyla büyülendiğimiz mumlar özel üretiminiz mi? Her sezon farklı bir koku koleksiyonu mu hazırlıyorsunuz?

-Mumlarımızı üretirken içine koyduğumuz esanstan hiç tasarruf yapmıyoruz. Amacımız mumlarımızın mekanları mis gibi kokutması. Belirli kokulu mumlarımızı her sezon üretiyoruz. Onlar artık klasikleşti. Bunun yanı sıra ilkbahar aylarında koleksiyona sezonluk yeni taze kokular ekliyoruz. Bu baharın yeniliği mandalina, lime ve zencefil karışımı ‘Karya prenses’ diye adlandırdığımız kokulu mum ve bambu çubuk mekan parfümümüz...

