Bahçe Etiler

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Avrupa yakasının cazibe merkezi Etiler’de zengin bir menüyle hizmet veren Bahçe Etiler, ferah ortamı, her damak tadına seslenebilen lezzetleriyle oldukça memnun kalabileceğiniz bir mekan.

Kahvaltı çeşitleriyle başlayan menüsü gerçekten de zengin. Öyle ki, döner sevenler için dürüm ve iskender seçeneklerinden tutun, Meksika mutfağı tercih edenler için sebzeli, tavuklu ya da steak fajita seçenekleri dahi mevcut.



Türk ve dünya mutfaklarından burger, salata, makarna, sandviç çeşitleri, kırmızı et sevenler için bonfile, pirzola, steak, köfte ya da balık-tavuk tercih edenler için Thai usulü tavuk, piliç şiş, özel soslu somon ızgara, Viyana usulü şnitzel gibi çok sayıda lezzet mevcut. Tatlılardan ise Türk mutfağından dünya tatlarına zengin bir menü burada da mevcut. Sütlaç, kadayıf dolması, cheesecake, brownie, marleka, sufle, mozaik pasta gibi damaklara tat katacak çok sayıda seçenek var.