Bayram sofraları için özel lezzetler...

Big Chefs, konuklarını bayramda neşeli ve keyifli anlar yaşamaya davet ediyor! Adana’nın en meşhur tatlılarından biri olan, çilekle ve dondurmayla lezzetlendirilen, gül yaprakları ile süslü Bıcı Bıcı, Gaziantep’in meşhur, sofraları şenlendiren tatlısı Antep Peynirli ve Fıstıklı İrmik Tatlısı, Menengiç şurubuyla tatlandırılan, kaymaklı dondurma eşliğinde servis edilen Fıstıklı Çıtır Ilık Baklava Katları, yanında kaymaklı dondurma ile benzersiz bir lezzet sunan Şeftali ve Mozzarellalı Künefe, yaz sıcaklarına serinlik katan, eski bayramların çocuksu neşesini hatırlatan Akide Şekerli Sorbe, bu bayram Big Chefs’te damaklara tat katanlardan.

