Sevginin, aşkın ve özel duyguların paylaşılıp yaşandığı mekan olan Beluga Fish Gourmet, konuklarına hoş bir ambiyans hazırlıyor.





Ataşehir’de hizmet veren Beluga Fish Gourmet, sıcacık ve romantik bir ortamda misafirlerini ağırlıyor. Çikolatalı çilek ikramıyla başlayacak olan gece, lezzetli deniz mahsullerinden oluşan misafirlerin kendi damak zevklerine göre tercih edebilecekleri, alacart menüsüyle devam ediyor.Girişte keman ile karşılama bu özel geceye daha da anlam katıyor ve misafirlerin keyifli ve romantik dakikalar geçirmesini sağlıyor.Sevgililer Gününü Beluga Fish Gourmet’de geçirmek isteyenler için bu romantik akşam yemeğine Beluga’nın çeşitli sürprizleri eşlik ediyor.