Beppe Pizzeria

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Kadıköy Moda’da İtalyan mutfağı tutkunları için eşsiz tatlar sunan Beppe Pizzeria, makarnalarından pizzalarına ustalıkla hazırlanan menüsüyle misafirlerini ağırlıyor.

Menüsünde Türk mutfağından lezzetlerin de bulunduğu Beppe, zengin kahvaltı seçenekleri yanında calzone, stromboli, pita ekmeği, minestrone çobası, panzerotti, carpaccio gibi İtalyan lezzetleri, spagetti, lazanya, tortellini, ravioli gibi makarna ve hamurişi seçenekleriyle de iddialı.



Pizza çeşitleri hem zengin hem de gerçek İtalyan usulü. Soğuk-sıcak içecekler, tatlı ve salata seçenekleri de bu lezzetlere eşlik ediyor. Keyifli, samimi ortamını ve tabi ki lezzetlerini, kurucu ve işletmecisi olan Cenap Kuzuoğlu‘nun çabasına borçlu olan Beppe Pizzeria, Moda’nın hareketli noktalarından Ferit Tek Sokak’ta hizmet sunuyor.